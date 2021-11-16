İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit İnşaatı Devam Eden Eğitim Yatırımlarını Yerinde İnceledi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit İlkadım ilçesi Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin deprem güçlendirmesi ve onarım işlerini yerinde inceledi. Ardından İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapımı devam eden okul inşaatını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet