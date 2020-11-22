İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi

Korona tedbirleri kapsamında online bağlantı ile AK Parti İl Kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan; konuşmasının en heyecanlı kısmında salondakilerin sessizliğini, "Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Bunu her an görmek yaşamak arzusu içerisindeyiz" diyerek eleştirdi.

AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine online olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ESKİDEN SALONLAR ALKIŞLARLA İNLERDİ"

Erdoğan "Evlatlarımıza miras olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz" dediği esnada salondaki 'heyecansızlıktan' yakındı.Erdoğan o anlarda "Ben şimdi salona bakıyorum, salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un, Isparta'nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı.

"ÖLÜ TOPRAĞI SERİLMİŞ ÜZERİNİZE"

Erdoğan, 13 Kasım'da da Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katılmış, kurdelenin kesileceği esnada katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek sitem etmişti.