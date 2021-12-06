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İl Jandarma Komutanı, NTSO'yu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İl Jandarma Komutanı, NTSO'yu ziyaret etti

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.

JAlbay Bahittin Murat Yakın, Başkan Parmaksız'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. NTSO faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Parmaksız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yakın'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR

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