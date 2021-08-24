İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Bartın'a atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Bartın'a atandı

İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Bartın'a atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bartın İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bartın İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2021 Yılı Atama ve Terfileri, Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 yıldır Kilis'te görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bartın İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Kilis'te vatandaşlar tarafından çok sevilen Ersin Aslan'ın yerine Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit atandı. Görev devir teslim işleminin kısa sürede yapılacağı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Buğra Kavuncu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Marcao Ali Koç Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Bartın'a atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:05:11. #1.15#

title