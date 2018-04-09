Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Valis Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan, Vali Haktankaçmaz, kentte istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarını belirleyen toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İstihdam teşviklerinin 2018-2020 yıllarını kapsayacak şekilde uzatıldığını belirten Haktankaçmaz, şunları söyledi:

"İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak, 2017 Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gerçekleştirilen İstihdam Şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği ikinci dönemi başlatılmıştır"

İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, toplantıda, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi vererek, 797 işverenin ziyaret edilerek 2 bin 4 açık iş talebinin alındığını ve bu kapsamda bin 655 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini söyledi.

İşsiz vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen 159 kurs ve programa 723 kişinin katıldığını ifade eden Ay, "Piyasanın ihtiyacını belirlemek amacıyla tüm illerde olduğu gibi ilimizde de '2018 Yılı İş gücü Piyasa Araştırması' alan çalışmasına müdürlüğümüz 2 Nisan itibariyle başlandı." diye konuştu.

Toplantıya, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ile diğer kurul üyeleri katıldı.