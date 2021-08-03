İl İstihdam Kurulu, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Başkanlığında Toplandı. 2021

2021 yılı Temmuz ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek başkanlığında Niğde İş-Kur Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

2021 yılı Temmuz ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek başkanlığında Niğde İş-Kur Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlyas Gökhan, Kaymakamlar, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

İlimizde İstihdam ve Mesleki Eğitim Politikalarının oluşturulması, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alınması ile aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek yaptı.

Konuşmasının başında tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin her alanda olduğu gibi iş modellerinde de radikal değişimlere neden olduğunu ifade eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte dünya her açıdan yepyeni bir döneme girdi. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve değişen alışkanlıklarla birlikte iş modellerinde son yıllarda gerçekleşmekte olan hızlı değişim, pandemi süreci ile birlikte daha da hızlandı" dedi.

Başarının, kuruluş ve işletmelerin değişimlere ne kadar çabuk adapte olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "İşletmelerimizin ve kurumlarımızın böyle dönemlerde değişen koşullara hızlı adapte olması ve çevik kalması sürdürülebilir başarıyı beraberinde getirecektir. İçinde bulunduğumuz kırılım çağında yaşanan değişimi anlamak ve bu değişime uyum sağlamak bu sebeple oldukça önemlidir.

İlimizde mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere her üç ayda bir araya geldiğimiz 2021 yılı Temmuz ayı olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı normalleşme döneminin önemli adımlarından birisidir.

Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, yaptığımız işlerin içerik ve yöntemleri, çalışma şekillerimiz ve başarılı olmak için sahip olmamız gereken çağın yetkinlikleri sürekli değişiyor. Bu değişimi yönetmek ve yetkinlik açığını kapatmak Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversite, Özel Sektör İşletmeleri, Kalkınma Ajansları ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın işbirliğinde çalışmasıyla mümkün olacaktır.

Bilindiği üzere, pandeminin üretimde ve istihdamda yarattığı olumsuz etkileri en aza indirebilmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ivedilikle uygulanmaya başlanmış, İŞKUR öncülüğünde iş dünyamıza istihdamın korunması amacıyla işletmelerimize Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği sunulmuştur.

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz istihdamın korunması amacıyla pasif işgücü programları Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneğiyle yaklaşık 15 Bin kişiye 97 Milyon TL destek olmuştur. Ayrıca istihdam artışı sağlamak amacıyla 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 2. 345 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiş, işbaşı eğitim programları ile de 608 kişi meslek edinerek işbaşı yapmıştır.

Bugün toplantımızda Altunhisar ve Çiftlik ilçelerinin 6. bölge bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla birlikte ilçelerimizde ve Niğde Organize Sanayi Bölgemizde emek yoğun sektörlerde (konfeksiyon) alanında kümelenme yatırımları gelmesi amacıyla çalışmalar planlanacak, istihdamın korunması ve artışının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirilecek, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla talep edilen mesleki eğitim kurslarına karar verilecek, işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler değerlendirilecektir. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilimizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Kurula bilgilendirme yapılacaktır.

Bu vesileyle toplantımızın ilimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'in açılış konuşmasının ardından toplantı, İş-Kur İl Müdürü Ali Bingül tarafından bilgilendirme sunumu yapması ve katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmeleri ile son buldu.

Kaynak: Habermetre