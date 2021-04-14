İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 3-9 Nisan İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 3-9 Nisan İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 3-9 Nisan İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları!3-9 Nisan haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun testi pozitif çıktı
Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun testi pozitif çıktı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı

İllere göre 3-9 Nisan haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Ek olarak 3-9 Nisan risk durumu haritası da açıklandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 3-9 Nisan İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 3-9 Nisan İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?

İL İL KORONAVİRÜS (3-9 NİSAN) VAKA SAYILARI

Adana 171,16

Adıyaman 260,89

Afyon 248,20

Ağrı 254,19

Aksaray 328,83

Amasya 424,45

Ankara 419,06

Antalya 270,96

Ardahan 179,91

Artvin 223,60

Aydın 223,67

Balıkesir 529,88

Bartın 432,21

Batman 109,14

Bayburt 472,47

Bilecik 480,53

Bingöl 204,42

Bitlis 105,70

Bolu 327,19

Burdur 150,14

Bursa 418,37

Çanakkale 797,34

Çankırı 411,58

Çorum 425,56

Denizli 142,86

Diyarbakır 93,92

Düzce 354,83

Edirne 577,54

Elazığ 250,19

Erzincan 466,66

Erzurum 369,78

Eskişehir 524,85

Gaziantep 244,58

Giresun 591,01

Gümüşhane 239,23

Hakkari 46,34

Hatay 185,50

Iğdır 325,36

Isparta 317,05

İstanbul 804,97

İzmir 304,07

Kahramanmaraş 210,33

Karabük 263,53

Karaman 240,86

Kars 191,28

Kastamonu 653,33

Kayseri 397,76

Kırıkkale 324,72

Kırklareli 882,13

Kırşehir 237,82

Kilis 508,43

Kocaeli 523,52

Konya 495,24

Kütahya 280,57

Malatya 504,00

Manisa 239,69

Mardin 63,06

Mersin 181,94

Muğla 204,34

Muş 94,86

Nevşehir 343,98

Niğde 294,14

Ordu 501,71

Osmaniye 382,82

Rize 453,31

Sakarya 327,15

Samsun 645,17

Siirt 73,70

Sinop 398,69

Sivas 297,54

Şanlıurfa 61,84

Şırnak 32,17

Tekirdağ 619,85

Tokat 425,35

Trabzon 359,28

Tunceli 203,73

Uşak 122,08

Van 61,69

Yalova 690,82

Yozgat 350,28

Zonguldak 300,74

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 3-9 Nisan İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:37:43. #1.16#

title