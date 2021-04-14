İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 3-9 Nisan İl il koronavirüs risk haritası ve vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları!3-9 Nisan haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 3-9 Nisan haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Ek olarak 3-9 Nisan risk durumu haritası da açıklandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İL İL KORONAVİRÜS (3-9 NİSAN) VAKA SAYILARI

Adana 171,16

Adıyaman 260,89

Afyon 248,20

Ağrı 254,19

Aksaray 328,83

Amasya 424,45

Ankara 419,06

Antalya 270,96

Ardahan 179,91

Artvin 223,60

Aydın 223,67

Balıkesir 529,88

Bartın 432,21

Batman 109,14

Bayburt 472,47

Bilecik 480,53

Bingöl 204,42

Bitlis 105,70

Bolu 327,19

Burdur 150,14

Bursa 418,37

Çanakkale 797,34

Çankırı 411,58

Çorum 425,56

Denizli 142,86

Diyarbakır 93,92

Düzce 354,83

Edirne 577,54

Elazığ 250,19

Erzincan 466,66

Erzurum 369,78

Eskişehir 524,85

Gaziantep 244,58

Giresun 591,01

Gümüşhane 239,23

Hakkari 46,34

Hatay 185,50

Iğdır 325,36

Isparta 317,05

İstanbul 804,97

İzmir 304,07

Kahramanmaraş 210,33

Karabük 263,53

Karaman 240,86

Kars 191,28

Kastamonu 653,33

Kayseri 397,76

Kırıkkale 324,72

Kırklareli 882,13

Kırşehir 237,82

Kilis 508,43

Kocaeli 523,52

Konya 495,24

Kütahya 280,57

Malatya 504,00

Manisa 239,69

Mardin 63,06

Mersin 181,94

Muğla 204,34

Muş 94,86

Nevşehir 343,98

Niğde 294,14

Ordu 501,71

Osmaniye 382,82

Rize 453,31

Sakarya 327,15

Samsun 645,17

Siirt 73,70

Sinop 398,69

Sivas 297,54

Şanlıurfa 61,84

Şırnak 32,17

Tekirdağ 619,85

Tokat 425,35

Trabzon 359,28

Tunceli 203,73

Uşak 122,08

Van 61,69

Yalova 690,82

Yozgat 350,28

Zonguldak 300,74