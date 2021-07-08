İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı

İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Valilik Brifing Salonu'nda yapıldı.

İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Valilik Brifing Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Göç İdaresi Müdür V. Uğur Ayrık, ilgili kurum müdürleri ve yetkililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Karadeniz, Türkiye'nin batısında, kıyısı ve başka bir ülkeye sınırı olmaması sebebiyle göç sorununu en az yaşayan illerden biri olduklarını belirterek, geçici ve düzensiz göç konusunun üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Vali Yaşar Karadeniz'in açılış konuşması sonrasında toplantıda, İl Göç İdaresi Müdür V. Uğur Ayrık, bir sunum yaparak Manisa'da uluslararası koruma, ikamet izni ve geçici koruma kapsamında ikamet eden yabancılara dair istatistiklere ve düzensiz göçmen verilerine ilişkin bilgi verdi. Toplantıda ayrıca yabancıların toplumla uyumuna yönelik olarak gerçekleştirilen uyum faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı