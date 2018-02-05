Sivas İl Genel Meclisi, Şubat ayı toplantıları başladı.

Her ayın ilk haftası gerçekleştirilen meclis toplantılarının Şubat ayı oturumlarının ilki, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclisin ilk oturumu divan katipleri Ziyaeddin Mat ve Ali Yaman tarafından Ocak ayı il genel meclisi karar özetleri ile il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı. Hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan meclis başkanı Özata, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, toplantıların hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

İl Genel Meclisi; Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Sanayi ve Ticaret Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna ve Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilen konuları görüşerek karara bağlayacak. - SİVAS