İl Genel Meclisi Başkanı Kinç güven tazeledi
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İl Genel Meclisi Başkanı Kinç güven tazeledi

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İl Genel Meclisi Başkanı Kinç güven tazeledi

Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, yapılan seçimle güven tazeledi.

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Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, yapılan seçimle güven tazeledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kinç, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına ise İsmail Çoban'ın yarıştığı seçimlerde, 20 meclis üyesi oy kullandı. Seçim sonucunda 14 oy Kinç, 5 oy ise Çoban alırken, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Kinç, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve AK Parti milletvekillerinin istişaresi sonucunda meclis başkanlığının devamına karar kılındığını belirtti. Kinç, "İstişare mekanizmasının işletildiği partimizin bu kararı öncelikle partimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Ustalık döneminin avantajlarını kullanarak hizmete yansıtmanın gayreti içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Meclis olarak hizmet ağımızı istişare, adalet ve denge üzerinde kurmaya çalışacağız. Parti içi istişareyi önemsiyoruz. Ayrıca başta Valimiz Oktay Çağatay olmak üzere Genel Sekreterimiz Adem Aydoğdu ve tüm bürokratlarla istişare ve uyum içinde olacağız. Yeri geldiğinde hizmet açığını da göz önünde bulundurarak pozitif ayrımcılığı yapacağız. Hizmet beklentimiz büyük olduğu için bu anlamda vekillerimizden de ek kaynak konusunda ihtiyaçlar doğrultusunda taleplerimiz olacak. Geçmişi referans aldığımızda kendilerinden umutlu olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu. - BİTLİS

İl Genel Meclisi Başkanı Kinç güven tazeledi
İl Genel Meclisi Başkanı Kinç güven tazeledi
İl Genel Meclisi Başkanı Kinç güven tazeledi
İl Genel Meclisi Başkanı Kinç güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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