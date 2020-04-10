İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür
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İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür

- İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür - Mersin İl Emniyet Müdürü Şahne, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175.

10.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:34
İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür

- İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür

- Mersin İl Emniyet Müdürü Şahne, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü kutlama töreninde, korona virüs önlemleri kapsamında zorluk çekmediklerini, Mersinlilerin çok duyarlı olduklarını söyledi

MERSİN - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde kentte 7/24 hizmet verdiklerini söyledi. Şahne, "Mersin'de çok zorluk çekmiyoruz. İnsanlarımız çok duyarlı. Mersinli hemşehrilerimizin göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin'de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, sadece

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri, sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan emniyet müdür yardımcılarından bazılarının maske taktıkları görüldü. Törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, çelenklerinin sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

"Milletimize 175 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz"

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Şahne, "Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milletimize 175 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Allah, teşkilatımıza ve milletimize 175 yıllarca hizmet etmeyi nasip eder inşallah. Cenabı Allah'tan, korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu üzüntülü dönemi de biran önce milletimizin ve insanlığın üzerinden kaldırmasını temenni ediyorum. Teşkilatımıza bugüne kadar verilen destek ve gösterilen ilgiye de teşekkür ediyorum dedi.

"Mersinli hemşehrilerimizin göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum"

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Mersin'in, en az vaka görülen iller arasında yer alması ve büyükşehirler içinde birinci sırada olması, kent idarecilerini de memnun ediyor. Şahne de Mersinlilerin önlemlere uymalarını takdir ederek, "Özellikle Kovid-19 salgınıyla ilgili Mersinli hemşehrilerimizin göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah önümüzdeki 176. Yılımızı Mersinli hemşehrilerimizle birlikte kutlamayı temenni ediyorum" diye konuştu.

"Şehre giriş-çıkışlarda üst seviyede tedbir aldık"

İl Emniyet Müdürlüğü olarak, korona virüs salgının çerçevesinde kentte aldıkları önlemler ve çalışmalar hakkında da bilgi veren Şahne, "Kovid-19'un ülkemizde görülmesiyle birlikte bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Mersin'de bütün arkadaşlarımızla birlikte 7/24 hizmet ediyoruz. Özellikle şehrimizin giriş-çıkışlarında üst seviyede tedbir aldık. İl dışından gelen vatandaşlarımıza mutlaka onam belgesi vererek 14 gün evlerinde kalmalarını sağlıyoruz. Zaman zaman ekiplerimizle ve telefonla mahalle muhtarlarımızla kontrollerini sağlıyoruz. Vatandaşımızın sosyal mesafe kurallarına uymaları için bir arada bulunabilecekleri alanları izole ettik. Özellikle sahil bandımız çok yoğun kullanılan bir alan. Burayı tamamen izole ettik. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bize tamamen destek oluyorlar. Yine vatandaşlarımızın toplu bulunacakları PTT, banka, bankamatik önleri, pazar yerleri, marketler gibi yerlerde de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Zaten Mersin'de çok zorluk çekmiyoruz. Sağ olsun insanlarımız oldukça duyarlı. Bir an önce de bu musibetten kurtulmak istiyoruz. İnşallah kısa zamanda sona erer" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür

Kaynak: İHA

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İl Emniyet Müdürü Şahne'den Mersinlilere teşekkür
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