İl Emniyet Müdürü Köy Okulunun Çanakkale Etkinliğine Katıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde tertiplenen Çanakkale Şehitlerini anma programına İl Emniyet Müdürü Metin Alper katıldı.

Yarımbağ Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Dirlişin Adı Çanakkale" adlı 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve işi Kezban Apler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

"Dirilişin Adı Çanakkale Programı" açılış tiyatrosuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Okul Müdürü Hanifi Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Daha sonra okul tiyatro ekibinin hazırlamış olduğu tiyatrolar ve okul korosunun şarkılarıyla devam etti. Programda, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hüseyin Doğan Filik, "Hey Onbeşli ağıdı" okudu.

Program sonunda katılımcılara üzüm hoşafı ikram edildi. - ADIYAMAN