İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Datça'da muhtarlarla bir araya geldi
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Datça ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
MUĞLA (AA) - Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Datça ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğünde, Eski Datça, İskele ve Reşadiye mahallelerinin muhtarlarıyla buluşan Dilberoğlu, ilçe genelindeki asayiş durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda ayrıca muhtarlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması (UYUMA) projesi anlatıldı.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
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