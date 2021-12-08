İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Datça'da muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Datça'da muhtarlarla bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Datça'da muhtarlarla bir araya geldi
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Datça ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

MUĞLA (AA) - Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Datça ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğünde, Eski Datça, İskele ve Reşadiye mahallelerinin muhtarlarıyla buluşan Dilberoğlu, ilçe genelindeki asayiş durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca muhtarlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması (UYUMA) projesi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Datça'da muhtarlarla bir araya geldi

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

 Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

 Muğla'da otobüs şoförü, kıyafeti kirli diye bir işçiyi araçtan indirmek istedi

Muğla'da otobüs şoförü, kıyafeti kirli diye bir işçiyi araçtan indirmek istedi

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title