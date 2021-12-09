İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bodrum ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bodrum ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz başta olmak üzere mahalle muhtarlarıyla buluşan Dilberoğlu, ilçe genelindeki asayiş durumu, geçmiş turizm sezonu güvenliği ve gelecek sezon için planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dilberoğlu toplantıda muhtarların talepleri dinleyerek, kent güvenliği ile ilgili yapılabilecekleri görüştü.

Toplantıya, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da katıldı.

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

 Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

 Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title