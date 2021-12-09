İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Bodrum'da muhtarlarla bir araya geldi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bodrum ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz başta olmak üzere mahalle muhtarlarıyla buluşan Dilberoğlu, ilçe genelindeki asayiş durumu, geçmiş turizm sezonu güvenliği ve gelecek sezon için planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dilberoğlu toplantıda muhtarların talepleri dinleyerek, kent güvenliği ile ilgili yapılabilecekleri görüştü.

Toplantıya, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da katıldı.