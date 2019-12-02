İl Başkanı Altınsoy: "Engelleri birlikte aşmalıyız"

02.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:21

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmanın, onları toplumun bir paçası olarak görmenin herkesin görevi olduğunu söyleyen AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Pozitif ayrımcılık yaparak, önlerindeki engelleri kaldırarak, engellilere destek olmalıyız" dedi.



İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiy'de ve dünyada milyonlarca insanın doğuştan ya da sonradan engelli olduğunu belirterek, engelli insanlara engelsiz bir yaşam sunmanın vicdani bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. Her sağlam kişin, engelli durumuna düşebileceğini düşünerek hareket etmesinin, engelli bireyleri anlamalarını kolaylaştırabilecek bir yaklaşım olabileceğini ifade eden Başkan Altınsoy, dünyada ve Türkiye'de, fırsat verilmesi halinde engelli bireylerin neleri başarabilecekleriyle ilgili sayısız örnek olduğuna vurgu yaptı.



Toplum olarak herkesin, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırma adına sorumlulukları olduğunu, onların önündeki engellerin kaldırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Altınsoy, "Öncelikle onları toplumun önemli bir parçası olarak görmek, onların önündeki engel olmaktan kaçınmak, onların yaşamını kolaylaştırmak, herkesin önemli sorumluluğudur. Onlara tanınmış ayrıcalıklara saygı duymamız gerekir. Engellilerin sorunlarına, insan hakları sorunu gözüyle bakarak, kafamızdaki engelleri kaldırarak onlara yaşamda yer açmalıyız" dedi.



Engellilerin, iş yaşamından kültür ve sanata, spordan eğitime kadar yaşamın her alanında başarılı işlere imza attıklarını dile getiren Hüseyin Altınsoy, onların zorluklar karşısındaki azmi, kararlılığı ve inancının takdire şayan olduğunu söyledi. Türkiye'de milyonlarca kadın, erkek ve çocuğun engelli olduğuna dikkat çeken Başkan Altınsoy, AK Parti olarak, bugüne kadar yaptıkları yasal düzenlemelerle engellileri de toplumun bir parçası olarak gören anlayışı yerleştirme çabası gösterdiklerinin altını çizdi. Altınsoy engellilerin iş yaşamına katılmalarına, eğitim imkanlarından kolayca yararlanmalarına, sosyal ve kültürel faaliyet yapmalarına imkan sağladıklarını sözlerine ekledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA