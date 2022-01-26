İktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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İktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı

İktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı

İktisatçı Nazif Ekzen, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İktisatçı Nazif Ekzen, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenazede iktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak da katıldı. - ANKARA

İktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı

İktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı

İktisatçı Nazif Ekzen son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Nazif Ekzen, Karşıyaka, Cenaze, Yerel, Haber

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