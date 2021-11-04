"İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, Bahçeli'yi topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "İktidar olacağız" çıkışı gündem yarattı. MHP liderini topa tutan Davutoğlu, "Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002'de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek! Bu iktidar değişecek ve iktidarda Gelecek Partisi olacak.
Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı "İktidar olacağız" çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan ifadeler kullanan Davutoğlu, Cumhur İttifakı ortağının bu kış hayat pahalığı dayanılmaz hale geldiğinde Ak Parti'yi suçlayacağını ve erken seçimini tetikleyeceğini iddia etti.
Davutoğlu şu ifadeleri kullandı;
"Bu iktidar gidecek!
Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002'de olduğu gibi "Ben yapmadım onlar yaptı" diyerek AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek!
Bu iktidar değişecek! iktidarda Gelecek Partisi olacak!"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sabah saatlerinde ise, FOX TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olmuştu.
Programda Ak Parti'den ayrılma sürecini anlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; "Belirli aşamaya geldi ki güç yozlaşması AK Parti'yi esir aldı. Bu şu demek: Güce öylesine alışırsınız ki bir müddet sonra o güç sizin sanki doğuştan hakkınız gibi, sanki devredilmeyecek bir hak gibi görünmeye başlanır ve siz o gücün cazibesiyle doğru olanı değil de o anda sizin gücünüzü tahkim edecek neyse onu yapmaya başlarsınız. Aslında benim ile Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yollarının ayrıldığı yer de burada oldu.
Ben güç yozlaşması nedeniyle yaşanan bozulmaya karşı ve AK Parti'nin tekrar doğru bir eksende, dünyaya entegre olan, Avrupa'yla bütünleşen, üretim odaklı olarak ekonomiyi yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim, ihtilaf orada başladı.
O sırada bütün bu güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı. Halbuki güç milletin size verdiği bir emanet. İyi kullanırsanız devam edersiniz. Kullanmazsanız millete iade de başkası gelir. Böyle düşünmemeye başladı bu kadro."