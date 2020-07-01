İkranur boğuldu mu? İkranur öldürüldü mü? İkranur cinayete mi kurban gitti? İkranur otopsi raporu sonucu ne çıktı?
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İkranur boğuldu mu? İkranur öldürüldü mü? İkranur cinayete mi kurban gitti? İkranur otopsi raporu sonucu ne çıktı?

5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan İkranur'un ölümü kafaarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, İkranur öldürüldü mü? İkranur cinayete mi kurban gitti? İkranur otopsi raporu sonucu ne çıktı? İkranur boğuldu mu?

İkranur boğuldu mu? İkranur öldürüldü mü? İkranur cinayete mi kurban gitti? İkranur otopsi raporu sonucu ne çıktı?
01.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:03

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümü hakkında kafalarda soru işaretleri oluştu. Peki, İkranur boğuldu mu? İkranur öldürüldü mü? İkranur cinayete mi kurban gitti? İkranur otopsi raporu sonucu ne çıktı?

İKRANUR BOĞULDU MU?

İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.

İKRANUR ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.

Öte yandan İkra Nur Tirsi'nin bugün İcilli köyündeki aile mezarlığında öğleden sonra toprağa verileceği öğrenildi.

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