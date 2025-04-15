İklim yasası teklifi geri çekildi mi?

İklim Kanunu teklifi şubatta Çevre Komisyonu'nda kabul edilmişti. Eksiklikleri nedeniyle eleştirilen İklim Kanunu teklifi Meclis'te geri çekildi. Gelişmeler sonrası iklim yasası teklifi geri çekildi mi, merak edildi.

İKLİM YASASI TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ Mİ?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İklim Kanunu teklifinin muhalefet ve sivil toplumun direnciyle komisyona geri çekildiğini duyurdu. Emir, "Bugün yaşadığımız don olayı da iklim krizi de onun arkasındaki tarımsal kriz de birbirine son derece bağlı durumlardır" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "İklim yasasının geri çekilmesi bunu olumlu bulmakla beraber yeniden aynı yasanın geri getirilmesini değil tam da hem muhalefetin hem iklim aktivistlerinin bütün önerilerini gözetecek bir şekilde doğayı koruyan bir yasanın yapılması gerekiyor" diye konuştu.

HP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi:

"Geçen hafta Genel Kurul'da görüşmeleri başlanan iklim yasası hem muhalif partilerin hem sivil toplumun etkili direnci ile bugün teklifin yeniden komisyona çekilmesini olumlu buluyoruz. Bir yanlıştan dönmek erdemdir ama burada yapılması gereken ortak aklı çalıştırmak, sözü olan herkesin sözünü dinlemek ve gerçekten de Türkiye'nin hakettiği bir iklim yasasını yaşama geçirmektir. Bu yönüyle de komisyon çalışmalarından başlayarak yeniden elde edilen bu fırsatın etkili bir şekilde değerlendirilmesini ümit ediyorum. Çünkü bugün yaşadığımız don olayı da iklim krizi de onun arkasındaki tarımsal kriz de birbirine son derece bağlı durumlardır.

Bugün bütün partilerin ortak tutumu ile don hadisesinin Meclis'teki tüm partilerin ortak olarak vereceği önerge ile araştırma komisyonu kurulması kararı da doğrudur ve borç batağı altında kalan çiftçiye bir ses verilmesi açısından da oldukça kıymetlidir. Sayın Bakan tespitler yapılmadan bu don sonucunda ne kadar tarımsal ürün kaybettiğimiz bile henüz belli değilken arz açığı olmayacak gibi bir yaklaşımda bulundu. Bu bilimsel değil, doğru değil dolayısıyla bir Bakanın böylesine büyük bir afet söz konusuyken daha ciddi ve gerçekçi olmasını beklerdik. "