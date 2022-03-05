'İklim muhafızları' doğayı kirleten atık malzemeleri paraya dönüştürüyor

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Güneysu İlkokulu öğrencileri 'iklim muhafızları' projesi kapsamında evlerinden getirdikleri kağıt ve plastik gibi atık malzemeleri okulun sığınak bölümünde depoluyor. Sınıflar arasında yarışmaya dönüşen projede haftalık olarak en çok atık malzeme biriktiren sınıf haftanın birincisi oluyor. Elde edilen gelirle de okul aile birliğine katkı sağlarken okulun eksikleri geri dönüşüm adı altında toplanan atık malzemelerin satılmasıyla karşılanıyor.

Osmaniye'de Güneysu İlkokulu'nda öğrenim göre 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlarında öğretmenleri tarafından başlatılan 'iklim muhafızları' projesi kapsamında atık malzeme toplamaya başladı. Zaman içerisinde öğretmen ve velilerin de katılım gösterdiği projede öğrenciler evlerinde topladıkları kağıt ve plastik gibi geri dönüşüm malzemelerini sabah okula gelirken yanlarında getiriyor. Okulda görevliye teslim edilen atık malzemeler tartıldıktan sonra belirtilen sınıf gurubuna bırakılıyor. Öğrencilerin bilinçlenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yarışmaya da dönüşe projede sınıf bazında haftalık olarak en çok geri dönüşüm malzemesi biriktiren sınıf birinci oluyor. Birinci olan sınıflara da istekleri doğrultusunda çeşitli hediyeler verilirken bazen de yarışmanın birincilik gururu ile pasta kesiliyor. Kesilen pasta sınıfta hep birlikte yenirken öğrenciler elde ettikleri haklı gururun mutluluğunu yaşıyor.

"Sıfır atık projesi çalışmalarına destek olmaya başladık"

İklim muhafızları projesiyle ilgili bilgiler veren Sınıf Öğretmeni Ahmet Uzan, "2021-2022 eğitim öğretim yılı başında Osmaniye Güneysu İlkokulu olarak Avrupa'daki ve Türkiye'deki okulların ortaklaşa projeler oluşturdukları etwinning portalında 9'u ülkemizden ve 2 yabancı ortak okul ile iklim muhafızları isimli projemize başladık. Projemiz günümüzde dünyamızın en büyük problemlerinden biri olan özellikle yeryüzünde yaşayan biz insanların bilinçsiz tüketim alışkanlıklarıyla artan iklim değişikliği problemlerini azaltmayı hedeflemektedir. Biz de Güneysu İlkokulu olarak sınıfımızla iklim muhafızları projemiz kapsamında ülkemizde yürütülen sıfır atık projesi çalışmalarına destek olmaya başladık. Öncelikle geçtiğimiz ocak ayında tüm sınıflarımızda enerji tasarrufu haftasında geri dönüşümün enerji tasarrufuna katkısından, doğaya olan faydalarından bahsettik. Hem öğrencilerimize hem velilerimize geri dönüşüm olayının bir çöp toplama faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğinden bahsettik. Geri dönüşüm dünyada ekolojik dengesinin korunması anlamında çok değerlidir. Üretilen her kağıt, plastik, cam vb. ürünler için hem üretiminde hem de sonrasında doğaya büyük zararlar veriliyor. Bu dengenin bozulması nedeniyle, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar sonucunda sel, hortum vb. doğal dengesizlikler dünyamızda artmaya başladı. Ayrıca hepimiz görüyoruz ki dünyada enerji ihtiyacı tüm ülkelerin en büyük problemidir. Bizimse ülkemizde enerji kaynaklarını koruma amacıyla bu geri dönüşüm olayına daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

"Çocuklarımız geri dönüşümü öğreniyor"

Haftada yaklaşık 1 ton civarında atık malzeme topladıklarını ifade eden Uzan, "Geri dönüşüm sayesinde kullandığımız kağıtlar, plastikler, camlar üretilirken harcanan enerjiyi büyük oranda tasarruf yaparak geri kazanmış olmaktayız. Gelecek nesiller için de hem enerjimizi hem yaşadığımız çevreyi korumamız gerekmektedir. Bu bilinci hem çocuklarımıza hem ailelerimize kazandırmak için çalışmalarımızı düzenledik. Öğrencilerimizden evlerde oluşan Geri dönüşüm atıklarını çöpe atmadan düzenli olarak okula getirmelerini istedik. Onları hem bilinçlendirmek hem teşvik etmek içinde okulumuzda sınıf bazında yarışmalar yapmaya başladık.1.2.3. ve 4. sınıflarda en çok geri dönüşüm toplayan sınıfımızı belirleyip o sınıfları her hafta cuma günleri çeşitli hediyelerle ödüllendirmeye başladık. Öğrencilerimiz evlerinde getirdikleri geri dönüşüm atıklarını sabah ilk derse girmeden görevlimize teslim ediyor. Görevlimizde sığınakta oluşturduğumuz geri dönüşüm yerimize, öğrencinin sınıfına ait olan bölüme bırakıyor. O hafta sınıf sınıf ayrı bir şekilde biriken atıklar tartılarak o haftanın birincileri belirlenmiş oluyor. Öğrencilerimiz geri dönüşüme bizi sevindirecek derecede sahip çıkıyor. Geçtiğimiz 3 haftada da yaklaşık 2 ton geri dönüşüm atığını geri dönüşüme kazandırdık. Çocuklarımız geri dönüşümü öğreniyor. Geri dönüşüm sayesinde önlenen ağaç kesimi, önlenen çevre kirliliği, yine bu ürünlerin üretimi için harcanan enerjinin tasarrufu sayesinde çevremiz kazanıyor ülkemiz kazanıyor okulumuz kazanıyor" dedi.

"1 ton kağıtla 17 ağacın kesilmesini önlüyoruz"

Projeyle ülke ekonomisine hem de okul aile birliği bütçesine katkı sağladıklarını söyleyen Okul Müdürü Halil Sünbül, "Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan sıfır atık projesine Güneysu İlkokulu olarak tam destek veriyoruz. Sınıflarımızdan gelen atıklarla beraber haftalık ortalama bin kilo atık topluyoruz. Hem ülke ekonomisine hem de okul aile birliği bütçesine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Bin kilo topladığımız atık kağıtla 17 tane ağacın kesilmesini önlüyoruz. Bizim bin 100 öğrencimiz var. Çarpan etkisiyle birlikte biz 4 bin bireyi bilinçlendirmiş oluyoruz. Katkılarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlerindeki geri dönüşüm malzemeleri okula getirdiklerini söyleyen öğrencilerde, "Geri dönüşüm sayesinde ürünler üretilirken daha az enerji kullanılıyor. Bu sayede havamız temiz kalır. Plastikler doğamızı kirletiyor ve zarar veriyor. Bundan dolayı plastikleri geri dönüşüme atıyoruz. Bizlerde evimizdeki geri dönümleri okulumuza getiriyoruz. Böylelikle okulumuz kazanıyor biz kazanıyoruz. Daha sonra okulumuzun eksiklerini tamamlıyoruz" ifadelerini kullandılar. - OSMANİYE