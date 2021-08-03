İklim adaleti: Yüzyılı tanımlayabilecek iki kelime

Bir Amerikalı, Hindistan'da yaşayan birinden yılda ortalama 10 kat, bir Nijeryalıdan ortalama 20 kat daha fazla atmosferi kirletiyor.

Bir Amerikalı, Hindistan'da yaşayan birinden yılda ortalama 10 kat, bir Nijeryalıdan ortalama 20 kat daha fazla atmosferi kirletiyor. Ama ortaya çıkan sonuçtan en çok zararı, Hint ya da Nijeryalı görüyor. İşte bu konuda adaleti sağlamak için genç aktivistler ve iklim bilimcilerin bir dizi girişim ve önerisi var.

Kaynak: DailyMotion.com