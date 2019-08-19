İkizler projesi 11 Ekim'de sinemalarda!
İkizler Projesi, yenilikçi bir aksiyon filmi ve Will Smith, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan'ı canlandırıyor.
Filmin yönetmeni, Oscar ödüllü film yapımcısı Ang Lee. Filmin yapımını ünlü yapımcılar Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger gerçekleştiriyor. Filmde ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.
YÖNETMEN: Ang Lee
SENARYO: David Benioff, Billy Ray ve Darren Lemke
HİKAYE: Darren Lemke ve David Benioff
YAPIMCILAR: Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger
İDARİ YAPIMCILAR: Chad Oman, Mike Stenson, Guo Guangchang, Brian Bell ve Don Murphy
OYUNCULAR: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong