İkizler projesi 11 Ekim'de sinemalarda!

19.08.2019 11:27

Filmin yönetmeni, Oscar ödüllü film yapımcısı Ang Lee. Filmin yapımını ünlü yapımcılar Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger gerçekleştiriyor. Filmde ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

YÖNETMEN: Ang Lee

SENARYO: David Benioff, Billy Ray ve Darren Lemke

HİKAYE: Darren Lemke ve David Benioff

YAPIMCILAR: Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger

İDARİ YAPIMCILAR: Chad Oman, Mike Stenson, Guo Guangchang, Brian Bell ve Don Murphy

OYUNCULAR: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong

Kaynak: Bültenler