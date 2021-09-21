İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte 'evet' dediler - Haberler
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İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte "evet" dediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte

Yalova'nın Altınova İlçesinde ikiz kız kardeşler Nursen ve Nurşen Tekin, hayatlarının en mutlu gününde birlikte "Evet" dediler.

Yalova'nın Altınova İlçesinde ikiz kız kardeşler Nursen ve Nurşen Tekin, hayatlarının en mutlu gününde birlikte "Evet" dediler.

Recep-Nihayet Tekin'in ikiz kızları Nursen ve Nurşen Tekin, dünya evine birlikte girdiler. Nursen Tekin, Alaattin-Gülşen Çiftinin oğulları Bekir Polat Arslan ile Nurşen Tekin ise Mehmet Sezcan Çiftinin oğulları Ali Kuşcu ile Tavşanlı Aka Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.

Nursen Tekin-Bekir Polat Arslan çifti ile Nurşen Tekin-Ali Kuşcu çiftinin nikahlarını Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral kıyarken, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ile AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer gençlerin mutluluklarına şahitlik ettiler.

18 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilk kez böyle güzel bir anı yaşadığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Çifte mutluluk bu olsa gerek. Benimde hayatımın nadir anılarından bir tanesi oldu. Bu güzel ve özel gece vesilesi ile genç çiftlerimiz bir ömür boyu mutluluklar ve ikiz çocuklar diliyorum" diye konuştu.

İkiz kız kardeşlerin en mutlu günlerine şahitlik etmenin tarifsiz bir duygu olduğunu dile getiren Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, "Genç çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Başkanım gibi çiftlerimizden inşallah ikiz çocuklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - YALOVA

İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte evet dediler

İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte evet dediler

İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte evet dediler

İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte evet dediler

İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte evet dediler

İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte evet dediler

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Haber: İkiz kız kardeşler, evliliğe birlikte 'evet' dediler - Haberler
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