İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKMEDEN HEMEN SONRA YAŞANAN PANİK KAMERADA

BAŞAKŞEHİR Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki işyerinde çökme oldu.

BAŞAKŞEHİR Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki işyerinde çökme oldu. Çökmeden hemen sonra yaşanan panik ve bir kadın fenalık geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısı saat 15.15'te çöktü. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybı olmadı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, çökmenin hemen ardından yaşanan panik kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kadının içeride yakının kaldığını düşünerek fenalaştığı anlar da yer aldı.

Görüntü dökümü:

----------Enkazdan kalkan toz -Çevredekilerin paniklemesi

-Bir kadının fenalık geçirmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı