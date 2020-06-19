İkinci 'Şule Çet' olayında iddianame hazırlandı
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İkinci 'Şule Çet' olayında iddianame hazırlandı

İkinci 'Şule Çet' olayında iddianame hazırlandı Küçükçekmece'de rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem soruşturması tamamlandı Sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23,5 yıl hapsi istendi Küçükçekmece'de bir rezidansın 9.

19.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:43

İkinci 'Şule Çet' olayında iddianame hazırlandı

Küçükçekmece'de rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem soruşturması tamamlandı

Sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23,5 yıl hapsi istendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem'in soruşturması tamamlandı. Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet davasına benzerliği ile dikkat çeken olayda sanık Serdar Taş'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23,5 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece'de 20 Mart 2019'da 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayın iddianamesi hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir kızın 9. kattan yarı çıplak şekilde atıldığı ya da atladığı şeklinde ihbar alındığı, bunun üzerine polis ekiplerinin olay yerine geldiği aktarıldı. İddianamede polis ekiplerinin 18 yaşından küçük Ebru Erdem'in 9. kattan düşmesi sonucu öldüğünü tespit ettiği belirtildi. Olayın gerçekleştiği evin sanık Kemal Sönmez tarafından diğer sanık Serdar Taş ve maktul Ebru Erdem'e günlük olarak verildiği iddianamede açıklanarak, genç kızın düştüğü sırada sanık Taş'ın binadan hızlıca çıkıp taksiye bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı. Olayın ardından yapılan otopsi incelemesinde maktul Ebru Erdem'in sağ karın boşluğunda 2 adet kesici delici alet yaralanması ve genital muayenesinde yırtık olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca yapılan incelemelerde sanık Serdar Taş ve maktul Ebru Erdem'in olay günü uyuşturucu kullandığı aktarıldı. Evde yapılan incelemelerde ise pencerenin dış pervazında ölen Ebru Erdem'in parmak izinin tespit edildiği ifade edildi.

Son aramasında arkadaşından yardım istemiş

İddianamede ifadesine yer verilen tanık Murat Büyük, Ebru Erdem'in kız arkadaşı olduğunu ve kendisini son aramasında "Arkadaşımla takılıyorum. Çok kötüyüm gel bana bir şey sorma sonra konuşuruz. Sana konum atacağım" dediğini belirtti. Tanık Büyük bir süre beklediğini ancak konum gelmediğini, daha sonra da genç kızın telefonunun kapalı olduğunu anlattı.

"Parmak izim çıkar diye dokunmak istemedim"

Sanık Serdar Taş 13 Eylül 2019 tarihli ifadesinde olay günü maktul ile 1 buçuk saat yalnız kaldığını söyleyerek "Ben Ebru'yu bıçaklamadım. Ben lavoboya gittiğimde kendisini bıçaklamış olabilir. Ebru'nun üstü çıplak değildi. Ben lavaboya gittiğimde beyaz hırkası üzerindeydi. Ebru ile ilişkiye girmedim. Ben lavaboya gittiğim sırada Ebru salonda bulunan pencerenin camını açarak pimapenin dışına çıktı ve 'ben ölmek istiyorum' dedi. Üst tarafı giyinik şekilde aşağı atladı. Cinsel ilişki yaşama amacıyla daireye gitmemiştim. 17 yaşında olduğunu ifade sırasında öğrendim. Ebru camdan atlarken alkollüydüm. Beraber uyuşturucu madde kullanmıştık. Kendimde değildim. Bu sebeple müdahale edemedim. Sadece yapma dedim. Ben parmak izim çıkabilir diye Ebru'ya dokunmak istemedim. Ebru düştükten sonra hızlıca aşağı indim. Görünce öldüğünü anladım. Panik yaptım, kendimden geçtim, olay yerinden kaçmak istedim" şeklinde ifade verdi.

Savcılık "Maktul kurtulmak için pencere önünde durdu sanık aşağı itti"

Savcılık makamı iddianamede sanık Serdar'ın daha önceden aldığı uyuşturucuları maktul Ebru'ya vererek cinsel ilişki yaşamak için baskı yaptığı ve genç kızın sanıktan kurtulmak için pencereyi açarak önünde durduğu değerlendirmesinde bulundu. İddianamede maktul ile sanık Serdar Taş arasında bir arbede yaşandığı belirtilerek, bu esnada sanığın itmesi sonucu genç kızın düşerek öldüğü belirtildi.

Sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23,5 yıl hapsi talep edildi

İddianamede Serdar Taş'ın 'çocuğa yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan 22,5 yıldan az olmamak kaydıyla, 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Olayın gerçekleştiği evi arkadaşı Serdar Taş'a veren Kemal Sönmez'in ise 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

İkinci 'Şule Çet' olayında iddianame hazırlandı

Kaynak: İHA

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