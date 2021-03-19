İkinci sınavlar ne zaman? Lise 2. sınavları tarihi! MEB'den detaylar

Lise 2. sınavları ne zaman yapılacak? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav sistemini düzenlemeye devam ediyor. İkinci sınavlar ne zaman? Lise 2. sınavları ne zaman yapılacak ve tarih belli mi? sorularının detaylarını sizler için derledik. MEB'de lise sınavı tarihleri ve detayları!

İkinci sınavlar ne zaman? Koronavirüs pandemisi kapsamında düzenlenen sınav tarihleri hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Lise 2. sınavları ne zaman başlayacak? MEB'den lise sınavlarına dair detaylar!

İKİNCİ SINAVLAR NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8 - 26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

MEB'DEN LİSE SINAVLARINA DAİR DETAYLAR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk,

"Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.(Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Yerinde karar süreci başladı"

"Vaka sayılarının artması halinde okulların durumu ne olacak?" sorusuna Selçuk, "Geçen sene martta söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmı kapanma, tamamen kapanma ya da yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanabilir diye. Böyle bir senaryo sunmuştuk. Süreç bizi bu dördüncü senaryoya getirdi. Şu anda yerinde karar süreci başladı. Okullar, hava durumuna bakıp 'Bugün açalım, yarın kapatalım' biçiminde kurumlar değil, biraz geçişkenlik içeren kurumlar ve sosyal hayatın kendi devinimini isteyen kurumlar. O yüzden valilikler şehirlerindeki il hıfzısıhha kurullarıyla beraber yapılan istişarelerde duruma somut olarak bakıp yerel kararlar alabilirler. Bizim buradaki beklentimiz çocukların ani 'Gittin geldin, açıldı kapandı.' şeklinde değişikliklere maruz kalmaması." diye konuştu.