İkinci Şans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İkinci Şans filmi ne zaman, nerede çekildi?

İkinci Şans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İkinci Şans filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romantik filmleri seven izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan İkinci Şans, sinemalarda büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon ekranlarında da yayınlanmaya başlayan yapım, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle "İkinci Şans nerede çekildi?" sorusu, filmin geçtiği atmosferi merak edenler için sıkça gündeme geliyor. Duygusal yönü ağır basan bu film, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de etkileyici hikayesiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Vizyona girdiği dönemde yoğun ilgi gören İkinci Şans, ardından televizyon izleyicisinin de beğenisine sunuldu. Film hakkında en çok araştırılan konular arasında çekim yerleri, hikayesi ve oyuncuları yer alıyor. Filmi izlemeye hazırlanan sinemaseverler, "İkinci Şans'ın konusu ne?", "Oyuncuları kimlerden oluşuyor?" ve "Film nerede çekildi?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte bu etkileyici yapımın detayları…

İKİNCİ ŞANS FİLMİNİN KONUSU

Matematik öğretmeni olan Yasemin (Nurgül Yeşilçay), geçmişinde yaptığı hataları zihninden silememiş, kızı Çiçek'i tek başına büyüten, temkinli bir kadındır. Diğer yanda ise Cemal (Özcan Deniz), popüler bir restoranın sahibi olan, hayatı daha rahat yaşayan ve kadınların ilgisini her daim çeken bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut isminde bir oğlu vardır. Tamamen zıt karakterlere sahip bu iki insanın ilk karşılaşmaları tartışmalı geçse de zamanla aralarında derin bir bağ oluşacak ve iki taraf için de yürütmesi kolay olmayan bir aşk hikâyesi başlayacaktır.

İKİNCİ ŞANS FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy

Tür: Romantik, Dram

Yapım Yılı: 2016 (Süre: 96 dakika)

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2016, Cuma

Senaryo: Özcan Deniz

İKİNCİ ŞANS FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

"Asmalı Konak" dizisinden sonra tekrar bir araya gelen Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolleri paylaştığı İkinci Şans filmi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda çekilmiştir. Cunda Adası, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Bozcaada ile birlikte Türkiye'nin en gözde adalarından biri olarak kabul edilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
YÖK'ten 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasında bulunanlara suç duyurusu

Sahte diploma skandalında YÖK harekete geçti! O iddiaya suç duyurusu
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.