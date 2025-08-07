İkinci Şans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İkinci Şans filmi ne zaman, nerede çekildi?

Vizyona girdiği dönemde yoğun ilgi gören İkinci Şans, ardından televizyon izleyicisinin de beğenisine sunuldu. Film hakkında en çok araştırılan konular arasında çekim yerleri, hikayesi ve oyuncuları yer alıyor. Filmi izlemeye hazırlanan sinemaseverler, "İkinci Şans'ın konusu ne?", "Oyuncuları kimlerden oluşuyor?" ve "Film nerede çekildi?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte bu etkileyici yapımın detayları…

İKİNCİ ŞANS FİLMİNİN KONUSU

Matematik öğretmeni olan Yasemin (Nurgül Yeşilçay), geçmişinde yaptığı hataları zihninden silememiş, kızı Çiçek'i tek başına büyüten, temkinli bir kadındır. Diğer yanda ise Cemal (Özcan Deniz), popüler bir restoranın sahibi olan, hayatı daha rahat yaşayan ve kadınların ilgisini her daim çeken bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut isminde bir oğlu vardır. Tamamen zıt karakterlere sahip bu iki insanın ilk karşılaşmaları tartışmalı geçse de zamanla aralarında derin bir bağ oluşacak ve iki taraf için de yürütmesi kolay olmayan bir aşk hikâyesi başlayacaktır.

İKİNCİ ŞANS FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy

Tür: Romantik, Dram

Yapım Yılı: 2016 (Süre: 96 dakika)

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2016, Cuma

Senaryo: Özcan Deniz

İKİNCİ ŞANS FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

"Asmalı Konak" dizisinden sonra tekrar bir araya gelen Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolleri paylaştığı İkinci Şans filmi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda çekilmiştir. Cunda Adası, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Bozcaada ile birlikte Türkiye'nin en gözde adalarından biri olarak kabul edilir.