İkinci Şans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İkinci Şans filmi ne zaman, nerede çekildi?
Romantik filmleri seven izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan İkinci Şans, sinemalarda büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon ekranlarında da yayınlanmaya başlayan yapım, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle "İkinci Şans nerede çekildi?" sorusu, filmin geçtiği atmosferi merak edenler için sıkça gündeme geliyor. Duygusal yönü ağır basan bu film, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de etkileyici hikayesiyle adından söz ettirmeyi başardı.
Vizyona girdiği dönemde yoğun ilgi gören İkinci Şans, ardından televizyon izleyicisinin de beğenisine sunuldu. Film hakkında en çok araştırılan konular arasında çekim yerleri, hikayesi ve oyuncuları yer alıyor. Filmi izlemeye hazırlanan sinemaseverler, "İkinci Şans'ın konusu ne?", "Oyuncuları kimlerden oluşuyor?" ve "Film nerede çekildi?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte bu etkileyici yapımın detayları…
İKİNCİ ŞANS FİLMİNİN KONUSU
Matematik öğretmeni olan Yasemin (Nurgül Yeşilçay), geçmişinde yaptığı hataları zihninden silememiş, kızı Çiçek'i tek başına büyüten, temkinli bir kadındır. Diğer yanda ise Cemal (Özcan Deniz), popüler bir restoranın sahibi olan, hayatı daha rahat yaşayan ve kadınların ilgisini her daim çeken bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut isminde bir oğlu vardır. Tamamen zıt karakterlere sahip bu iki insanın ilk karşılaşmaları tartışmalı geçse de zamanla aralarında derin bir bağ oluşacak ve iki taraf için de yürütmesi kolay olmayan bir aşk hikâyesi başlayacaktır.
İKİNCİ ŞANS FİLMİ OYUNCU KADROSU
Yönetmen: Özcan Deniz
Oyuncular: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy
Tür: Romantik, Dram
Yapım Yılı: 2016 (Süre: 96 dakika)
Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2016, Cuma
Senaryo: Özcan Deniz
İKİNCİ ŞANS FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
"Asmalı Konak" dizisinden sonra tekrar bir araya gelen Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolleri paylaştığı İkinci Şans filmi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda çekilmiştir. Cunda Adası, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Bozcaada ile birlikte Türkiye'nin en gözde adalarından biri olarak kabul edilir.