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İkinci Melek İpek vakası! Kendisini öldüresiye döven kocasını bıçaklayarak öldürdü

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
İkinci Melek İpek vakası! Kendisini öldüresiye döven kocasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da kendisini hem aldatan hem de öldüresiye döven kocasını bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir, tutuklandı. Kocası yüzünden borçlandığını bu nedenle icralık olduğunu söyleyen kadının hikayesi, Antalya'da kendisine işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek'i hatırlattı.

İSTANBUL (Haberler.com) - Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüresiye dayak yediği sırada silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek olayının bir benzeri de İstanbul'da yaşandı.

İki çocuğuyla birlikte yaşayan Nuran Özdemir'in (46) kocası Ahmet Özdemir boşanma davası açtığı için farklı bir evde kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde karısının Eyüpsultan'daki evine gelen Ahmet Özdemir, hakaretler savurarak eşine kapıyı açmasını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, kapıda ağır hakaretlerle komşuları rahatsız edeceğini düşünen genç kadın, kapıyı açınca darba uğradı. Başından kan aktığını gören kadın, kocasının saldırısından kurtulmak için mini buzdolabının üzerindeki bıçağı eline alarak rast gele etrafa savurmaya başladı. Bu sırada darp edilmeye devam edilen kadın evden kaçmak isterken kızının çığlıklarını duyunca geri döndü ve kocasını kanlar içinde buldu.

İkinci Melek İpek vakası! Kendisini öldüresiye döven kocasını bıçaklayarak öldürdü

Yeğenine polisi ve ambulansı aramasını söyleyen Nuran Özdemir yerde yatan eşine tampon yapmaya başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Nuran Özdemir, polis merkezindeki ifadesinde, 15 yıllık eşinin kendisine boşanma davası açtığını, ikametinde 9 yaşındaki oğlu ve 14 yaşındaki kızıyla yaşadığını anlattı. Ahmet Özdemir'in 3 yıldır başka bir kadınla yaşadığını, birlikte yaşadıkları sırada da eve sürekli alkollü geldiğini ve kendisiyle çocuklarını darp ettiğini söyledi.

Eşinin iş yeri açarken ve araba alırken kendi bilgilerini kullandığını söyleyen genç kadın, kocası yüzünden borçlandığını bu nedenle icralık olduğunu söyleyerek, "Dün gece yine huzurumuzu bozmak için gelmeseydi bu olaylar olmayacaktı" dedi.

Emniyetten Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Nuran Özdemir, eşinin ölümünden dolayı çok pişman olduğunu, amacının öldürmek değil kendisini korumak olduğunu ifade etti. Nuran Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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