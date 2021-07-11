İkinci kuzu doğumunun başladığı Konya'da, yavrularken zorlanan koyunun yardımına çoban yetişti
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İkinci kuzu doğumunun başladığı Konya'da, yavrularken zorlanan koyunun yardımına çoban yetişti

İkinci kuzu doğumunun başladığı Konya'da, yavrularken zorlanan koyunun yardımına çoban yetişti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yapanların dört gözle beklediği, yılın ikinci kuzu doğumu başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yapanların dört gözle beklediği, yılın ikinci kuzu doğumu başladı.

İlçede yılın ikinci doğumunu yaşayan koyunlara, çobanlar yardımcı oluyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Düden Gölü çevresinde bir çoban, doğum yapmakta zorlanan koyunu fark edince, koşarak yardımına yetişti.

Çobanın koyunun doğumuna yardım ettiği anlar, AA muhabirinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çobanın koyunu doğurtması ve dünyaya gelen minik kuzunun ilk sütünü emmesine yardımcı olması görülüyor.

Sürü sahibi Vedat Tekin, çobana teşekkür ederek, hayvancılığın zor bir iş olduğunu, hayvanlarla sürekli yakından ilgilenmek gerektiğini söyledi.

Koyunların ikinci kuzulama dönemlerinin kendileri için sevindirici olduğunu belirten Tekin, "Doğuracak koyunu biliyoruz. Bir hafta önceden kendini belli ediyor. Evde bırakıyoruz ya da yabanda gözlem altında tutuyoruz. Bazı koyunlar kendisi doğum yapıyor, doğum yapamayanlara da biz yardım ediyoruz, gerekirse veteriner çağırıyoruz." diye konuştu.

İlçe meralarında hayata gelen bazı kuzular, eşek üzerinde bir heybe içerisinde, bazıları da araçlarla, sevinçle ağıllara taşınıyor.

İkinci kuzu doğumunun başladığı Konya'da, yavrularken zorlanan koyunun yardımına çoban yetişti
İkinci kuzu doğumunun başladığı Konya'da, yavrularken zorlanan koyunun yardımına çoban yetişti
İkinci kuzu doğumunun başladığı Konya'da, yavrularken zorlanan koyunun yardımına çoban yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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