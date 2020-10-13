İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü
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İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü

13.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:46

Araştırmacılar, Hollanda'da yaşayan yaşlı bir kadının ikinci kere koronavirüse yakalanıp hayatını kaybettiğini bildirdi. İlk defa koronavirüsle yeniden enfekte olunması sonucu bir ölüm kayıtlara geçirilmiş oldu. Şimdiye dek yaygın görüş hastalığın ikinci seferde daha kolay atlatılacağı yönündeydi.

Oxford University Press dergisinde yayınlanan bilimsel makaleye göre koronavirüsle ikinci defa enfekte olması sonucu hayatını kaybeden hasta 89 yaşındaydı ve nadir görülen bir akyuvar kanseri türü olan Waldenström Makroglobülinemisine sahipti. Söz konusu kanser türü için geliştirilmiş tedaviler mevcut, fakat hastalığın tamamen iyileşmesi mümkün değil.

İLK VİRÜSÜ 5 GÜNDE ATLATTI

Araştırmacılar kadının senenin başında ateş ve öksürük şikayetiyle hastanenin acil servisine geldiğini, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sonrasında hastanede 5 gün boyunca yattığını, ardından da sürekli yorgunluk dışında semptomlarının azaldığını belirtti.

2. KEZ KORONA OLDUKTAN 15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Anlattıklarına göre bundan yaklaşık 2 ay sonra, yeni bir kemoterapi seansına başlamasının sadece iki gün sonra, artan ateş, öksürük ve nefes darlığı nedeniyle kadın yeniden hastaneye yatırıldı. Koronavirüs testi tekrar pozitif çıkan hastanın antikor testleri ise 4. ve 6. günlerde negatifti.

8. günde hastanın durumunun iyice kötüleştiğini paylaşan araştırmacılar, 2 hafta sonra hastayı kaybettiklerini açıkladı.

ARAŞTIRMADA İKİ VİRÜS BİRBİRİNDEN ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Araştırma ekibi, her iki enfeksiyondan da test örneklerine ulaştı ve bunlar sayesinde ilk ve ikinci enfeksiyona neden olan virüslerin genetik yapılarının, aynı virüsün mutasyon geçirmesiyle açıklanamayacak kadar farklı olduğu sonucuna vardı. Bu, kadının koronavirüse ikinci kez yakalandığı bulgusunu destekliyor.

Bugüne kadar kaydedilmiş ikinci enfeksiyon vaka sayısı 23, ancak vakalardaki tüm hastalar iyileşti.

İkinci enfeksiyon üzerine yapılan araştırmalar kısıtlı. Zira Kovid-19'a neden virüs olan SARS-CoV-2'yi taşıyan kişiler hastalık belirtileri göstermeden birkaç ay boyunca testlerde pozitif çıkabilirler. Ancak araştırmacılar virüsün genetik yapısının farklı olup olmadığını doğrulamak için her iki enfeksiyondan da örneklere ihtiyaç duyuyor.

İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü

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