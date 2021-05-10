16 yaşındaki amca kızına kabusu yaşattı! İkinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
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16 yaşındaki amca kızına kabusu yaşattı! İkinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı

16 yaşındaki amca kızına kabusu yaşattı! İkinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da evli ve 3 çocuk babası şahıs, amcasının kızını kendine ikinci eş yapmak istedi. Amcasının kızıyla annesi bu teklifi reddedince, onları tehdit edip evlerini kurşunladı. Okulu da bırakmak zorunda kalan genç kız çareyi bir arkadaşıyla evlenmekte buldu. Bunu duyan amca oğlu, anne ve kızı kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan genç kız yaşam destek ünitesiyle hayata tutunurken, kaçan saldırgan aylardır bulunamadı.

16 yaşındaki E.K., Bismil'in Derik köyü Selamet mezrasında annesi ve kardeşleriyle yaşıyordu. Babasını 12 yıl önce kaybetmişti. Mezrada 13 hane vardı ve herkes birbiriyle akrabaydı.

"SEN BENİM OLACAKSIN"

İki yıl önce, evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), E.K'yı ikinci eşi olarak istediğini söyledi. E.K. ve annesi şiddetle karşı çıktı. Reddedilen Aslan Karakaş, silahını kuşanıp, evlerinin önünde tehditkâr tavırlarla dolaşmaya başladı. "Sen benim olacaksın, başkasıyla evlenirsen seni de o kişiyi de öldürürüm" diyordu.

ÇAREYİ BİR ARKADAŞIYLA EVLENMEKTE BULDU

Hürriyet'in haberine göre E.K.'nın annesi, Aslan Karakaş'ı şikâyet etti, ancak gördüğü baskılar nedeniyle şikâyetini geri çekmek zorunda kaldı. E.K., yaşadığı baskı ve tacize dayanamayarak 7. sınıfta okulunu bırakmak zorunda kaldı. İş o kadar ileri gitmişti ki Aslan Karakaş'ın eşi, E.K.'nın annesine giderek, "Kızını bize ver, ben ona ev alır döşerim" dedi.E.K.'nın annesi de onu kovdu. Evinin balkonuna dahi çıkamaz hale gelen E.K., bir arkadaşıyla evlenmeye karar verdi.

İkinci eş yapmak istediği amca kızı tarafından reddedilince kurşun yağdırdı

GENÇ KADIN VE ANNESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunu duyan Aslan Karakaş, 4 Şubat 2021 günü, E.K. ve annesi evlerinin önünde otomobile binecekleri sırada kurşun yağdırdı. E.K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Araçta ise 30 kurşun izi vardı. Hastaneye kaldırılan E.K., bir hafta sonra biraz kendine geldiğinde Aslan Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Olaydan sonra kaçan Aslan Karakaş ise yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

"HERKES ANNEMİ SUÇLUYOR"

E.K.'nın ablası H.G., yaşananlara isyan ederek, "Adamın evi arandığında bir sürü ruhsatsız silah çıktı. Balıkesir Susurluk'taki ablasında kaldığını duyduk. Mardin'de de dayıları var. Kardeşim orada can çekişirken Aslan Karakaş'ın eşi Remziye Karakaş, anneme para teklif edip şikâyeti geri çekmesini istedi. Bütün akrabalar annemi ve bizleri suçluyor 'Neden vermediniz kızı, bak ne oldu' diye. Kimse bu adama dur demedi. O kadar pişmanız ki hiçbirimiz bir şey yapamadık. Hepimiz suçluyuz. Başka yerde olsaydı herkes ayaklanırdı ve o adam yakalanırdı" dedi.

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