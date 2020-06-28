İkinci El Otomobil Fiyatları Düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ikinci el araç piyasası ile ilgili çok

İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ikinci el araç piyasası ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İkinci el araç piyasası ile ilgili detaylar haberimizde.

İkinci El Otomobil Fiyatlarında Artış Devam Edecek mi?

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur" ifadelerini kullandı.

Şahsuvaroğlu, "Biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı" şeklinde konuştu.

Şahsuvaroğlu, "Operasyonel kiralama firmaları son 2 senedir araç havuzlarını büyütemediler. 2 senedir ellerindeki araçları kullanıyorlar. Normalde onlar araçlarını yenilerdi ve piyasada yoğun bir ikinci el de olurdu. Yani piyasada ikinci el aracın olmamasının sebebi sadece sıfır aracın bulunurluğunun az olması değil, aynı zamanda ikinci el havuzunu büyüten operasyonel kiralama firmalarının da son 2 senedir araç parklarını istedikleri oranda büyütememeleridir. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki nedenlerden de biridir" dedi.

Şahsuvaroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz hafta yerli otomobilin çıkış tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Tanıtıldığı günden itibaren büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobilleri 2022 yılının sonlarında yollarda görmeye başlayacağız.

Kaynak: Tamindir