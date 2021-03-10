İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı
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İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı

10.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:53

İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı Gözaltına alınan zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da bir kişinin ikinci el alışveriş platformunda satılığa çıkardığı cep telefonunu sahte parayla aldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı

Gözaltına alınan zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bir kişinin ikinci el alışveriş platformunda satılığa çıkardığı cep telefonunu sahte parayla aldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yüksel, ikinci el alışveriş platformundan telefonunu bin 750 liraya satılığa çıkardı. Telefona Emre A. alıcı oldu. Bunun üzerine taraflar belirledikleri yerde buluştu. Emre A. bin 750 lira vererek telefonu satın alıp ayrıldı. Mustafa Yüksel ise aldığı parayla bir markete gidip alışveriş yapmak istedi ancak market sahibi paranın sahte olduğunu söyledi. Yüksel diğer paraları da gösterdiğinde bunlarında sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Yüksel, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Emre A.'nın evine yapılan baskında zanlı yakalandı. Zanlının evinde sahte 100 lira ve çeyrek altın ele geçirildi. Yüksel'e verilen bin 750 lira incelendiğinde sadece 50 liranın gerçek olduğu bin 700 liranın sahte olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı
İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı
İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı
İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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