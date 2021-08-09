İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Ekranların beğenilen dizisi İkimizin Sırrı bugün başlamıştı. Dizinin çekildiği mekanlar ise merak edildi. Peki, İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İkimizin Sırrı dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İşte detaylar...
Yeni başlayan dizi İkimizin Sırrı nerede çekildi araştırılıyor. ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ülkede, şehirde çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılmıştır?
İKİMİZİN SIRRI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yeni başlayan İkimizin Sırrı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul şehrinde yapılıyor. İkimizin Sırrı dizisi İstanbul'un Beşiktaş, Galata gibi mekanlarında çekilmektedir.
İKİMİZİN SIRRI KONUSU NE?
Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?
Leyla Feray : Neva Canpolat
Aras Aydın : Alp Karahun
Dolunay Soysert
Engin Alkan : Kasım
Tülay Günal : Türkan Karahun
Bestemsu Özdemir : Ece
Deniz Hamzaoğlu : Korhan
Berrin Arısoy
Ceyhun Mengiroğlu : Emir
Çağrı Çıtanak : Berk
Irmak Örnek
Sacide Taşaner
Tarık Uğur Özenbaş
Ahsen Türkyılmaz : Hayal