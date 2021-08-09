İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların beğenilen dizisi İkimizin Sırrı bugün başlamıştı. Dizinin çekildiği mekanlar ise merak edildi. Peki, İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İkimizin Sırrı dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İşte detaylar...