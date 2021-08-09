İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılıyor?

İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların beğenilen dizisi İkimizin Sırrı bugün başlamıştı. Dizinin çekildiği mekanlar ise merak edildi. Peki, İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İkimizin Sırrı dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İşte detaylar...

Yeni başlayan dizi İkimizin Sırrı nerede çekildi araştırılıyor. ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ülkede, şehirde çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılmıştır?

İKİMİZİN SIRRI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni başlayan İkimizin Sırrı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul şehrinde yapılıyor. İkimizin Sırrı dizisi İstanbul'un Beşiktaş, Galata gibi mekanlarında çekilmektedir.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NE?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılıyor?

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İkimizin Sırrı dizi çekimleri nerede yapılıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 00:15:04. #1.15#

title