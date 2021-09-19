İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?
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İKİMİZİN SIRRI CANLI İZLE! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.
Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.
Geçmişin hesapları kapanıyor!
Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır.
Leyla Feray : Neva Canpolat
Aras Aydın : Alp Karahun
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Engin Alkan : Kasım
Tülay Günal : Türkan Karahun
Bestemsu Özdemir : Ece
Deniz Hamzaoğlu : Korhan
Berrin Arısoy
Ceyhun Mengiroğlu : Emir
Çağrı Çıtanak : Berk
Irmak Örnek
Sacide Taşaner
Tarık Uğur Özenbaş
Ahsen Türkyılmaz : Hayal