İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?

Ekranların beğenilen dizisi İkimizin Sırrı yeni bölümü bugün başlıyor. İkimizin Sırrı canlı izleme linki var mı? İkimizin Sırrı 7. bölümde neler olacak? İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı çıktı mı? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? ATV İkimizin Sırrı canlı yayın izle! İkimizin Sırrı canlı izle!

İkimizin Sırrı canlı izle! Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı ful HD izle! İkimizin Sırrı canlı yayın izle!

İKİMİZİN SIRRI CANLI İZLE! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?

Geçmişin hesapları kapanıyor!

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır.

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gülşen Düm Tek Tek Bensu Soral
Spor Cristiano Mesut Özil Domagoj Vida Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:48:19. #1.17#