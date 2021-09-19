İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?

İkimizin Sırrı canlı izle! Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 7. yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı ful HD izle! İkimizin Sırrı canlı yayın izle!

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İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin hesapları kapanıyor!

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

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Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

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