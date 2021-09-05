İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 5. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beklenen dizisi İkimizin Sırrı bugün başlıyor. İkimizin Sırrı canlı izleme linki var mı? İkimizin Sırrı 5. bölümde neler olacak? İkimizin Sırrı 6. bölüm fragmanı çıktı mı? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? ATV İkimizin Sırrı canlı yayın izle! İkimizin Sırrı canlı izle!

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı dizisi bugün başladı. İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 5. yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?

İKİMİZİN SIRRI CANLI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.





İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu nikah iptal olacak!"

Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Seylan, Neva'nın kendisine donör olmasından şüphelenince Alp ve Neva'nın ne yaptığını araştırmaya başlar. Diğer yandan Alp ile devamlı birlikte görünen Neva iyice dikkatleri üzerine çekince restoranda zor duruma düşer.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

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Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.