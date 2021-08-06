İki yıl önce boşanmıştı...MasterChef Somer Sivrioğlu kız arkadaşı ile görüntülendi
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İki yıl önce boşanmıştı...MasterChef Somer Sivrioğlu kız arkadaşı ile görüntülendi

İki yıl önce boşanmıştı...MasterChef Somer Sivrioğlu kız arkadaşı ile görüntülendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalamıştı.

Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalamıştı. 2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti. Sivrioğlu, önceki gün aynı kişiyle Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektife takıldı.

SICAK HAVAYA ALDIRMADILAR

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyledi: "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik." Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu da sözlerine ekleyen Sivrioğlu, "Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem koah hastası olduğu için biraz etkilendi" diye konuştu.

Somer Sivrioğlu ve Pınar adlı sevgilisi, sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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