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İlyas Dökmetaş, Ateş Kara, İzlanda, Güncel

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İzlanda'da yapılan yeni bir koronavirüs araştırmasının sonuçlarını paylaşıp uyardı. İki uzman, "Pozitif vakaların neredeyse yarısında semptomlar gözükmüyor. Karşınızdaki herkesin hasta olduğunu düşünerek mesafenizi koruyun" dedi.

31.03.2020 01:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 01:10
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla ilgili yeni araştırmalardan çarpıcı sonuçlar çıktı. CNN Türk canlı yayınında soruları cevaplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İzlanda'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken çarpıcı ayrıntılar verdi.

Araştırmaya göre, ülkede 170 bin kişiye test yapıldı, bunlardan 270 pozitif çıktı. Bunlardan 124'ünde hiçbir semptom saptanmadı. 54 kişide ise hafif ateş belirlendi.

"BELİRTİ GÖSTERMİYORLAR, HERKESE BULAŞTIRIYORLAR"

Prof. İlyas Dökmetaş, koronavirüs kapanlar arasında yüzde 30'unun hiç semptom göstermediğini söyledi. Dökmetaş "Ama pozitif. Bulaştırma özelliği var. Semptomları olan pozitiflerden daha az bulaştırma riski var ama bulaştırır. Klinik bulguları olan bir kişide 1'e 5 gibi bir oranda bulaştırma özelliği var. Semptomu olmayanlarda (hayalet) bu daha düşük" dedi.

"SEMPTOM GÖSTERMEYENLER DAHA BULAŞTIRICI"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise araştırmanın toplum içinde hastalık bulguları olanlar kadar, bu hastalık bulgularını göstermeyenlerin olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi. Kara "Dolayısıyla karantina çok önemli. Çünkü hasta değil gözüküyor, ama dışarı çıkıp yayabiliyor. Bu çok yeni bir araştırma. Karşınızdaki herkesi hasta gibi düşünün. Virüs yeni, yeni olduğu için bu tür bilgiler daha yeni ortaya çıkıyor. Hocam çok güzel söyledi. Hastalığı ağır olanlar daha fazla ve daha uzun süre virüs bulaştırıyorlar. A-semptomik olanlar ise az ve kısa sürede virüs bulaştırıyorlar. Ama bulaştırıcılar.

Prof. Dökmetaş Türkiye'de grafiğin yükselmesinin nedeninin daha çok gençlerde görülen hayalet pozitifler olduğunu söyledi.

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif

Haberin Videosu:

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif

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