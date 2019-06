İki Türk aynı gecede rakiplerini nakavt etti

Almanya'nın Wangen kentinde ringe çıkan Fırat Arslan ve Erkan Teper, rakiplerini nakavt etmeyi başardılar. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Almanya'nın Wangen kentinde çıktığı maçta Arjantinli rakibi Cesar David Crenz'i ikinci rauntta vurduğu bir sol kroşe ile nakavt etti. Uzun bir süre ringde yattıktan sonra ayağa kalkan Arjantinli sporcu, hakeme itiraz etti. Ancak maçın hakemi, 'Senin sağlığını tehlikeye atamam. Şu an için durumun stabil değil ve daha fazla darbe alman tehlikeli olabilir' dedi. Fırat Arslan, Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha uzun bir mücadele yapmak isterdim ancak olmadı maalesef. Kendisi çok iyi bir boksör ve onun sağlığı açısından bu sonuç en doğrusu oldu" dedi.

ERKAN TEPER RAKİBİNİ SOL DİREK İLE BAYILTTI Aynı gece ringe çıkan Avrupa Ağır Sıklet Şampiyonu Erkan Teper de başarılı bir maç çıkardı. Teper, mücadelenin üçüncü raundunda rakibinin karnına vurduğu bir sol direk ile rakibini yere yatırdı. Nefes almakta güçlük çeken sporcunun antrenörü de havlu atarak sporcusunun sağlığıyla ilgilendi. Yerden kalkan rakip fazla itiraz etmeden sonucu kabullendi. Salonu tıklım tıklım dolduran Türk seyirciler de ay-yıldızlı bayrakları sallayarak, yaptıkları tezahüratlarla boksörlere destek oldular.

VEDAT ALYAZ: "GELECEKTE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ" Fırat Arsalan ve Erkan Teper'in basın danışmanlığını yapan dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, her iki boksörün de performanslarının muhteşem olduğunu belirterek, "Fırat, kendisinden 10 santim daha uzun olan rakibine karşı doğru bir taktik kullanarak, yakın dövüşü seçti ve rakibine uzak dövüş fırsatı vermedi. Zaten formunun zirvesinde, antrenmanlarını hiç aksatmıyor ve hatta kendisinden istenenin fazlasını yapıyor. Beslenmesini de ekibimizdeki uzmanlarının gözetiminde yapıyor. Şu an dünyanın zirvesindeki isimlerle karşılaşmaya hazırız. Erkan Teper ise 1.5 yıldır ringlerden uzaktı. Şu an formunu yeniden rayına oturtmuş durumda. 23 kilo vererek 106 kiloya indi. Hedefimiz ise 100 kiloya düşerek, kas yapıp bundan sonraki maçlara daha güçlü çıkmaktır' şeklinde konuştu.

