İki parti arasındaki gerginlik iyice kızıştı! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
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İYİ Parti ile HDP arasındaki gerginlik iyice kızıştı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın HDP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine, "'Yargı her alanda iktidarın sopasıdır' diyen bir parti, kendini muhalefette sayan bir parti, iş HDP'ye gelince adil yargıdan ve yargı sonucunu beklemekten söz ediyor. Bu nasıl yaman çelişki?" diye karşılık verdi.
İyi Parti ile HDP arasında zaman zaman yaşanan gerginlikler, kamuoyu tarafından biliniyordu. Ancak iki parti arasındaki gerginlik bu sefer had safhaya ulaştı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın HDP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine yanıt verdi.
Sancar, HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan ve "yargının en doğru kararı vereceğini" söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın sözlerine göndermede bulunarak, "HDP'ye gelince, hukukun işlediğini, meseleyi adalete bırakmak gerektiğini söyleyenlere uyarıda bulunuyorum. 'Yargı her alanda iktidarın sopasıdır' diyen bir parti, kendini muhalefette sayan bir parti, iş HDP'ye gelince adil yargıdan ve yargı sonucunu beklemekten söz ediyor. Bu nasıl yaman çelişki?" ifadelerini kullandı.
Sancar, partisinden bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle ilgili olarak ise, "İktidarın bu zihniyeti ile birlikte yürümeyi marifet sanan ve sayan 'muhalefet' güçleri de var. Dilerim ve umarım, muhalefet 2016'dan gerekli dersleri çıkarmış olsun, 2016'daki operasyonun yol açtığı tahribatların farkında olsun" dedi.
HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda HDP'li siyasetçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.