İki otomobilin çarptığı Alper, hayatını kaybetti - Haberler
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İki otomobilin çarptığı Alper, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
İki otomobilin çarptığı Alper, hayatını kaybetti

AYDIN'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçen Alper Güler'e (31), otomobil çarptı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçen Alper Güler'e (31), otomobil çarptı. Savrulan Güler, arkadan gelen otomobilin altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine'de bir maden ocağında İşçi olarak çalışan Alper Güler, öğle yemeği için arkadaşlarıyla lokantaya gitti. Lokantadan ayrıldıktan sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Güler'e, önce Aydın istikametinden gelen Hasan Yardım yönetimindeki 48 YE 378 plakalı otomobil çarptı. Savrulan Güler'e bu kez aynı istikametten gelen Muhiddin Dişçi'nin kullandığı 09 C 3330 plakalı otomobil çarptı. Güler. yaklaşık 50 metre aracın altında sürüklendi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alper Güler'in öldüğü tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Güler'in aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Genel Sekreteri olduğu bildirildi. Güler'in cenazesi, savcı incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobillerin sürücüleri ise gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İki otomobilin çarptığı Alper, hayatını kaybetti

İki otomobilin çarptığı Alper, hayatını kaybetti

İki otomobilin çarptığı Alper, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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