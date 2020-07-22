İki otomobil sokak arasında çarpıştı: 2'si çocuk 5 hafif yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki otomobil sokak arasında çarpıştı: 2'si çocuk 5 hafif yaralı

İki otomobil sokak arasında çarpıştı: 2'si çocuk 5 hafif yaralı Polisler sosyal mesafe ve maske konusunda çevredeki vatandaşları uyardı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak arasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

22.07.2020 20:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:10

İki otomobil sokak arasında çarpıştı: 2'si çocuk 5 hafif yaralı

Polisler sosyal mesafe ve maske konusunda çevredeki vatandaşları uyardı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak arasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Kazaya müdahale eden polis ekipleri ise yaralıların hastaneye kaldırılması sonrasında maske takmayarak sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaza, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde Şifa Sokak ile Şehit Cevdet Özdemir Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 54 D 7487 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TE 850 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 3'ü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında araçlardan yakıt sızma ihtimaline karşı ise olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye erleri gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Öte yandan, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından ise kaza yerine gelen vatandaşları ise, polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil sokak arasında çarpıştı: 2'si çocuk 5 hafif yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Dünya
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi 3. Sayfa
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Magazin
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış 3. Sayfa
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı
Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Pınar Gültekin Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Deniz Seki Demet Akalın Selçuk Yöntem
Spor Falcao İrfan Buz Caner Erkin Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Jandarma
Şu an buradasınız: İki otomobil sokak arasında çarpıştı: 2'si çocuk 5 hafif yaralı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 21:37:23. #1.15#
title