Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.A'nın kullandığı 78 SJ 708 plakalı otomobil ile P.G.Ö. idaresindeki 34 HY 0356 plakalı otomobil Göktürkler Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü P.G.Ö'nün yanında bulunan E.A. ( 30) ve D.D. ( 34) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler