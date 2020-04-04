İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yara almadan kurtuldu Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazayı sürüler yara almadan atlattı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazayı sürüler yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Orhan Ekinci Bulvarı'ndan Çiftlikhat istikametine seyir halindeki Ömer K. (20) idaresindeki 01 ADA 066 otomobil, Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'ndan çıkan Aybüke S.'nin kullandığı 01 ZY 558 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücüler şans eseri yaralanmadan kazadan kurtuldu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kalabalığa korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılar yaparak dağıttı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekilerek bulvar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA