İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan 9 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza bugün Oltu-Erzurum Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde Sarısaz köyü mevkisinde meydana geldi. Emine Kaya yönetimindeki 34 TY 4277 plakalı otomobil kavşak olmayan yolda kontrolsüz dönüş yapmak isterken, Ömer Toksoy yönetimindeki E NR 2525 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Ömer Toksoy ile Emine Kaya ile birlikte Ziya Toksoy, Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa Kaya, Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir Dilek, Elif Nisa Dilek, Songül Dilek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Songül Dilek (45) ile Ahmet Mustafa Kaya (4) Erzurum'a sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.


İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın

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