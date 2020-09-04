İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

04.09.2020 23:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 23:19

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Yasemin Şahin (39) yönetimindeki 26 E 4695 plakalı otomobil ile Adem Uçar (24) yönetimindeki 01 ABN 805 plakalı otomobil, Kozan Adana yolu Mansurlu Kavşağı'nda çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Fadıma Avcı (56), Kerem Can Uçar (13), Sudenaz Damla Şahin (12) ve Türkan Uçar (52) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Türkan Uçar, Fadıma Avcı ve Sudenaz Damla Şahin, Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: AA

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