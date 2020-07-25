İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

25.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:07

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Halil G. yönetimindeki 41 L 9432 plakalı otomobille karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 U 451 plakalı otomobil, Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: AA

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