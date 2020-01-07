İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 00:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:54
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yusuf Uslu idaresindeki 44 DC 595 plakalı otomobil ile İrfan Töken idaresindeki 44 KT 138 plakalı otomobil, Valilik Kavşağında çarpıştı.


Meydana gelen kazada sürücülerden İrfan Tökeb ile otomobilde bulunan Recep Sarıkaya yaralandı. Yaralılardan sürücü Töken sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler