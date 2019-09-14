İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Şehmus Demir'in kullandığı 63 L 4378 plakalı otomobil, 11 Nisan Caddesi'nde İbrahim Güneş'in kullandığı 48 F 8208 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan Demir ve Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.