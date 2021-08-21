İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

DÜZCE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Mehmet Akif Caddesi'ne çıkmaya çalışan Adem Gülçiçek idaresindeki 81 AAT 232 plakalı motosiklet, şehir merkezi istikametine gitmekte olan Yusuf Yıldırım idaresindeki 81 ABJ 458 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası her iki motosiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI
İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI
İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI
İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI
İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 19:52:40. #1.14#

title