İKİ MOTOSİKLET ÇARPITŞI 2 YARALI

DÜZCE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

DÜZCE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Mehmet Akif Caddesi'ne çıkmaya çalışan Adem Gülçiçek idaresindeki 81 AAT 232 plakalı motosiklet, şehir merkezi istikametine gitmekte olan Yusuf Yıldırım idaresindeki 81 ABJ 458 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası her iki motosiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı